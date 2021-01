WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (21.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Prognosen für 2021 machen Mut - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Pkw-Markt in der Europäischen Union sei im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie so stark eingebrochen wie nie zuvor. Der Autoabsatz sei um mehr als drei Mio. Fahrzeuge oder 23,7 Prozent auf 9,9 Mio. Pkw gefallen, wie der Herstellerverband ACEA mitgeteilt habe. Das sei der größte Rückgang seit Beginn der Datenerhebung. Aber es gebe Licht am Ende des Tunnels: Im Dezember sei die Zahl der in der EU neu registrierten Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 3,3 Prozent auf rund 1,03 Mio. Fahrzeuge zurückgegangen. In Deutschland habe es sogar eine Gegenbewegung mit einem Plus von fast zehn Prozent gegeben.Auch in anderen Märkten gehe es aufwärts. Vor allem China mache seit Monaten mit steigenden Absatzzahlen von sich reden. Im Dezember seien 2,3 Mio. Fahrzeuge an die Kunden gegangen. Das entspreche einem Zuwachs von sieben Prozent und sei der achte monatliche Anstieg in Folge. Mut würden zudem die Prognosen für 2021 machen. Der Verband der Automobil-industrie (VDA) erwarte für Europa ein Wachstum von 12 Prozent auf 13,4 Mio. Neufahrzeuge im laufenden Jahr. In den USA dürfte der Absatz den Schätzungen zufolge um neun Prozent auf 15,8 Mio. Einheiten zulegen. "Der chinesische Pkw-Markt wird mit 21,4 Mio. Einheiten (plus 8 Prozent) bereits wieder das Vor-Corona-Niveau übersteigen", so der Verband. Der Pkw-Weltmarkt dürfte damit - nach einem Einbruch um 15 Pro-zent 2020 - in diesem Jahr um neun Prozent auf 73,8 Mio. zulegen, erwarte der VDA.Ein Investment in die Branche habe daher durchaus einen gewissen Charme, frage sich nur, auf welches Pferd man setzen sollte. Laut Goldman Sachs-Analyst George Galliers dürfte vor allem VW in diesem Jahr von einem guten Absatz-Preis-Verhältnis profitieren. Der Experte habe zudem darauf verwiesen, dass sich die führende Stellung der Wolfsburger im Bereich der Elektromobilität derzeit nicht im Kurs widerspiegele. Er habe daher das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 181 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. (Ausgabe 2/2021)