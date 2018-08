Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (03.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Tochter Moia habe den Betrieb ihrer Shuttles in Hannover aufgenommen. Die Genehmigung der Stadt gelte zunächst für 150 Shuttles. Neben den bislang 3.500 Testnutzern sollten 15.000 zusätzliche Nutzer zugelassen werden. Bis Ende 2020 solle mindestens die Hälfte der Shuttles elektrisch fahren und bis 2022 die komplette Moia-Flotte mit E-Antrieb unterwegs sein. "Hannover ist die erste Stadt, in der wir ein fester Bestandteil der öffentlichen Mobilität werden wollen", habe Moia-Chef Ole Harms gesagt. Das Ziel: Fahrgäste könnten per App ihr Moia-Shuttle zu einer virtuellen Haltestelle in ihrer Nähe bestellen. Ein spezieller Algorithmus sorge dafür, dass Fahrgäste mit einer ähnlichen Route unterwegs abgeholt würden. Nach Hannover wolle Volkswagen im Jahr 2019 in Hamburg starten.Es sei ein erster Versuch des Konzerns, mit neuen Konzepten, neuen Mobilitätsdiensten Fuß zu fassen. Fakt sei, dass die klassischen Autobauer stark unter Druck stünden. Die Branche sei im Umbruch. Flugtaxis, Mobilitätsdienste, Robotaxis und die Elektromobilität würden das über Jahre so gut laufende Geschäft von BMW, Daimler und VW bedrohen. Die drei deutschen Autobauer müssten in den kommenden Jahren kräftig investieren, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Moia von VW sei ein erster Schritt.Nachdem US-Zölle auf Importautos mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Tisch seien, habe sich das Wertpapier wieder etwas erholt. Trotzdem: Neue positive Impulse habe Vorstand Herbert Diess auch mit den Q2-Zahlen nicht liefern können. Diess habe insbesondere vor einem schwierigen H2 gewarnt.Nach den Zahlen sei der Titel zurückgefallen. Aus technischer Sicht befinde sich bei 142,50 Euro eine stärkere Unterstützung. Aus Trading-Gesichtspunkten könne in diesem Bereich eine neue Position eingegangen werden.Aus fundamentaler Sicht gilt: Derzeit fehlen neue Ideen und neue positive Impulse, um neues, größeres Kurspotenzial für die VW-Aktie freizusetzen, so Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2018)