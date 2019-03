ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 123 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert. Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (25.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Das Musterverfahren der VW-Investoren werde nach fast viermonatiger Unterbrechung heute fortgesetzt. In dem Verfahren gehe es um die Klagen von Anlegern, die sich nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals und dem darauf folgenden Kursrutsch falsch informiert gefühlt hätten.Bei der mündlichen Verhandlung, die wegen der großen Teilnehmerzahl in der Stadthalle in Braunschweig stattfinde, gehe es darum, ob das Wissen von VW-Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene dem Konzern zugerechnet werden könne. In dem Verfahren solle geklärt werden, ob VW die Märkte früher über die Abgas-Affäre und die manipulierten Dieselmotoren hätte informieren müssen.Musterbeklagte seien Volkswagen und der VW-Hauptaktionär Porsche SE. Musterklägerin sei die Fondsgesellschaft Deka Investment. Insgesamt würden die Kläger rund 9 Milliarden Euro Schadenersatz fordern. "Das Ganze wird sicher noch eine ganze Weile dauern. 9 Milliarden Euro werden wohl nicht erreicht werden. Nach meiner Einschätzung wird es über 5 Milliarden Kosten - vermutlich mit Rechtsanwaltskosten eher bei 7 Milliarden Euro", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gesagt.Der Vorsitzende Richter Christian Jäde habe schon im vergangenen Jahr als vorläufige Einschätzung erklärt, dass VW den Kapitalmarkt zu spät informiert haben könnte. Aus VW-Sicht habe es keine konkreten Anhaltspunkte für eine Kursrelevanz gegeben, bis die US-Umweltbehörde EPA am 18. September 2015 ihre Anschuldigungen öffentlich gemacht habe. Die Ad hoc-Mitteilung von Volkswagen, mit der der Konzern die Finanzmärkte informiert habe, sei am 22. September 2015 gefolgt.Viele Anleger würden sich auch Fragen, warum sich die ganze Thematik in Deutschland so lange hin ziehe, während VW in den USA längst zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert worden sei. "In USA hat sich VW schuldig bekannt, Umweltgesetze über Jahre gebrochen zu haben. Zusätzlich wurde das Verfahren an ein Gericht beziehungsweise Richter delegiert und der hatte sich eine sehr engen Zeitrahmen gesetzt. US-Richter sind mächtiger als deutsche Kollegen", so Dudenhöffer.Wie dem auch sei: Was das laufenden Geschäft angehe, so mache VW derzeit vieles richtig. Während BMW und Daimler bei verschiedenen Projekten wie Car-Sharing oder Autonomes Fahren zusammenarbeiten würden, forciere Volkswagen sein Engagement in puncto Elektromobilität. 70 Neue Elektroflitzer wolle VW-Chef Herbert Diess in den nächsten Jahren auf den Markt bringen. Zudem fordere der VW-Chef vehement die Unterstützung der Regierung. Das Beispiel China zeige, wie ein Zusammenspiel zwischen Regierung und Herstellern funktionieren könne. China sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Volkswagen-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 25.03.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,02 EUR -0,09% (25.03.2019, 09:59)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,00 EUR +0,65% (25.03.2019, 10:14)