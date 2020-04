Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während VW noch mit Software-Problemen bei der Produktion des Elektroautos ID.3 zu kämpfen habe, scheine Tesla seinen Vorsprung immer weiter auszubauen. Jetzt habe sich VW-Chef Herbert Diess in einem internen Webcast geäußert. Könne der größte Automobil-Hersteller der Welt den Rückstand zu Tesla aufholen?"Was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, sind die Fähigkeiten bei den Assistenzsystemen", zitiere die "Automobilwoche" VW-Chef Herbert Diess aus einem VW-internen Webcast. Die rund 500.000 Teslas, die auf den Straßen rund um den Globus unterwegs seien, würden laut Diess wie ein "neuronales Netz" funktionieren. Kontinuierlich würden diese Daten sammeln. "Connectivity, automatisches Fahren, Salesforce. Alles was mit Software und schnellen Rechnern zusammenhängt, ist die Domäne von Elon Musk. Tesla wird zum "Apple" der Autobranche", habe Auto-Experte Dudenhöffer von der Universität St. Gallen gegenüber dem "Aktionär" gesagt.VW-Chef Herbert Diess bewundere vor allem das Netzwerk, das Tesla-Fahrzeuge untereinander aufbauen würden. Das könne kein anderer Autohersteller, so Diess. Deshalb sehe auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer Tesla weit vor den etablierten Automobil-Herstellern. "Tesla hat die Denke von Tech-Unternehmen und ist unendlich dynamisch", so Dudenhöffer.Die Integration leistungsstarker Software in neue Modelle stelle Volkswagen vor weitaus größere Herausforderungen als etwa die Elektrifizierung der Flotte, habe Diess gesagt. Den Rückstand wolle die VW-Mannschaft so schnell wie möglich aufholen. In den nächsten vier Jahren sollten 60 Milliarden Euro in die Bereiche E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung investiert werden. Alleine 33 Milliarden Euro davon würden in das wichtige Thema Elektromobilität fließen.Was das wichtige Thema Software betreffe, so wolle VW mit einem eigenen Team Boden gut machen. 2020 wolle der Automobil-Hersteller von der Elektrifizierung bis zu Digitalisierung, Software-Entwicklung und Connectivity allein in Deutschland rund 2.500 Experten an Bord holen.VW zähle zu den wenigen Automobil-Herstellern, die für die Zukunft gut gerüstet seien. Bekomme VW die Software-Probleme bei seinem Elektroautos-ID.3 in den Griff, habe VW das erste Etappenziel geschafft. Im Autosektor sei die Aktie von VW hingegen BMW und Daimler vorzuziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: