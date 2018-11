Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (27.11.2018/ac/a/d)



VW-Aktionäre hätten in diesem Jahr bislang wenig zu lachen. Knappe 11% betrage der Verlust seit Jahresbeginn. Doch ein geplantes Mehrmarkenwerk und endgültig ein neues Gesicht in der Führungsetage würden Hoffnung auf eine baldige Besserung machen. Das Wertpapier habe sich zuletzt freundlich gezeigt und stehe jetzt vor einem massiven Widerstand.Bram Schot, Interimschef der Konzerntochter Audi, solle doch bis Ende 2021 bleiben. Ursprünglich sei er nur als Übergangsnachfolger für den verhafteten Ex-Chef Rupert Stadler angedacht gewesen. Nachdem der ehemalige BMW-Vorstand Markus Duesmann durch den Münchener Konkurrenten mit einer Wettbewerbssperre belegt und weitere Anwärter durch den Betriebsrat ausgeschlossen worden seien, sei die Wahl dennoch auf Schot gefallen. Als Krisenmanager mache er bislang eine zufriedenstellende Figur: "Wir müssen als Unternehmen alles tun, um die Dieselkrise so schnell wie möglich hinter uns zu lassen", habe er zuletzt an die Beschäftigten geschrieben.Der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns Herbert Diess habe nach Informationen des "Handelsblatts" trotz aller Widrigkeiten in seiner primären Rolle indes eine neue Nebenbeschäftigung angenommen. Da nach der Verhaftung Stadlers dessen Posten als Aufsichtsrat beim FC Bayern München zu besetzen gewesen sei, sei Herbert Diess ernannt worden. In diesem Gremium treffe Diess auf seinen Vorgänger als VW-Vorstand Martin Winterkorn. Ob die beiden Zeit haben würden, um sich Tipps rund um die Führung eines Automobilkonzerns zu geben, bleibe unklar.2022 solle der Konzern nach Angaben der Fachzeitung "Automobilwoche" ein neues Werk in Osteuropa starten. Bislang sei man jedoch erst in der Planungsphase. Weder der Standort noch die Führung des neuen Mehrmarkenwerks seien bislang geklärt. Offenbar würden sich Volkswagen und die Tochter Skoda um die Markenhoheit streiten. Im Gespräch sei auch eine Umrüstung eines konventionellen Motorenwerks zu einer Autofabrik, um so Kapazitäten für die E-Modell-Offensive zu schaffen.In den letzten Tagen habe Volkswagen mit mehreren guten News Pluspunkte bei den Anlegern gesammelt. Seit dem Tief Ende Oktober sei es um 15% nach oben gegangen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie die anderen deutschen Autobauer teils deutlich hinter sich lassen können. Auf dem Weg nach oben warte als nächstes ein massiver Widerstand aus 200-Tage-Linie und Verlaufshoch im Bereich 154 Euro.Anleger sollten bei der Volkswagen-Vorzugsaktie Vorsicht walten lassen, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2018)