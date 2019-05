ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.05.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse der DZ BANK:Nach dem Bundesrat hat letzte Woche auch das Bundeskabinett den Vorgaben für die Zulassung von E-Scootern zugestimmt, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK zur Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Diese Vorgaben sollten nun in eine Verordnung übernommen werden, welche voraussichtlich im Laufe des Juni in Kraft trete. Erst nach diesem Schritt sei eine finale Zulassung möglich. Wann die elektrischen Tretroller dann wirklich auf deutschen Straßen unterwegs sein würden, sei noch unbekannt.Auch wenn es in Deutschland noch etwas dauere, andere Länder seien bei der Frage der Zulassung schon deutlich weiter und in so mancher Großstadt würden die Roller inzwischen zum alltäglichen Straßenbild gehören. Der Markt für die Scooter boome und so mancher Experte sehe in dem neuen Fortbewegungsmittel nichts anderes als eine Revolution der Mobilität. So habe beispielsweise vor kurzem "Spiegel Online" "Der E-Scooter ist das iPhone der Mobilität" getitelt.Obwohl hierzulande die Mehrheit der Menschen noch nie mit einem E-Scooter gefahren ist, scheint das Interesse groß zu sein, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, weiter. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov könnten sich 36% der Befragten vorstellen, in den nächsten Jahren einen eigenen Roller zu kaufen. Daraus errechne sich allein in Deutschland ein Marktpotenzial von 24,1 Millionen Stück. Noch größeres Potenzial könnte der weltweite E-Tretroller-Verleih-Markt haben - zumindest sähen dies bekannte Venture-Capital-Investoren so. Obwohl die beiden US-E-Mobility-Sharing-Dienste Lime und Bird erst 2017 gegründet worden seien, hätten sie innerhalb weniger Monate zusammen fast 1 Mrd. US-Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Die beiden in Kalifornien ansässigen Start-ups würden derzeit zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit gehören. Das Beratungsunternehmen McKinsey rechne in dem Bereich Mikromobilität bis zum Jahr 2030 in Europa mit bis zu 150 Mrd. US-Dollar Umsatz und weltweit mit 500 Mrd. US-Dollar.In Anbetracht dieses Marktvolumens sei es nicht verwunderlich, dass auch deutsche Firmen ein Stück des Kuchens abhaben möchten. Neben zahlreichen Start-ups würden vor allem die großen Automobilkonzerne versuchen, einen Fuß in den Markt zu bringen. So setze beispielsweise Volkswagen auf eine Kooperation mit dem chinesischen Roller-Hersteller Niu. Bereits vor einem Jahr sei auf dem Autosalon in Genf der gemeinsam entwickelte E-Scooter "Streetmate" vorgestellt worden. Laut VW solle der Roller eine Spitzengeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer und eine Reichweite von 60 Kilometer haben.Neben der Entwicklung und dem Vertrieb von E-Scootern plane VW laut "Handelsblatt" auch den Einstieg in den Verleih der elektrischen Roller. Angeblich würden die Wolfsburger bereits Scooter mit dem Logo ihrer Sharing-Plattform We Share bekleben lassen. Ob an diesem Gerücht wirklich etwas dran sei, sei bis dato allerdings nicht bestätigt worden. Sicher sei allerdings, dass Volkswagen und auch andere deutsche Automobilkonzerne den Markt für Mikromobilität genau beobachten und an verschiedenen Konzepten arbeiten würden. (Analyse vom 24.05.2019)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:142,86 EUR +0,61% (24.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:145,74 EUR +1,79% (27.05.2019, 08:47)