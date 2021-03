XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

228,20 EUR +0,09% (26.03.2021, 09:05)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (29.03.2021/ac/a/d)



VW-Chef Herbert Diess habe einem möglichen Börsengang der Luxus-Tochter Porsche eine Absage erteilt. "Das Thema Porsche-Börsengang hat für mich derzeit keine hohe Priorität", habe Diess der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gesagt. Selbst wenn nur ein Teil der Aktien des Sportwagenherstellers frei gehandelt werde, verliere VW einen Teil der hohen Mittelzuflüsse, den Porsche für den Konzern generiere."Im Moment spricht viel dafür, das Geld für unseren Strukturwandel zu nutzen", habe Diess gesagt. "Eine Perle wie Porsche will man nicht aus der Hand geben." Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke habe hingegen zuletzt offensiv für die Vorteile einer Börsennotierung geworben. Diese mache den Wert des Unternehmens transparenter und könne damit auch die Bewertung der Volkswagen AG heben. Diess setze für einen höheren Börsenwert dagegen auf den konzernweiten Ausbau von Elektroautos und autonomem Fahren.Es bleibe dabei: Die Strategie von VW-CEO Diess stimme. Die Elektroautos von VW würden den Nerv der Zeit treffen und auch in punkto Software mache der Wolfsburger Autokonzern Boden auf die Konkurrenz gut. Mit der 20%-Beteiligung an QuantumScape habe VW ein weiteres Ass im Ärmel. Zur Erinnerung: VW komme derzeit auf einen Börsenwert von rund 145 Mrd. Euro. Tesla bringe es auf knapp 520 Mrd. Euro.Die VW-Aktie habe in den letzten Wochen eine starke Kursentwicklung aufs Parkett gelegt. Dass das IPO von Porsche vorerst vom Tisch sei, sollte die VW-Aktie nur kurzfristig belasten. Solche Rücksetzer würden Kaufchancen bieten. Gelinge der Aktie in den nächsten Tagen der Ausbruch über die Hürde bei 240 Euro, laute das nächste Etappenziel 257 Euro, das Hoch vom 16. März 2015, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2021)