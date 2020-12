Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.12.2020/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Bullen nicht zu stoppen, Aktie könnte Corona-Hoch testen - AktiennewsDie Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) notiert am Mittwoch auf einem 3-Wochen-Hoch und könnte bald ein neues Corona-Hoch erreichen, so die Experten von XTB.Ein Ausbruch über die Widerstandszone bei 149 Euro und den Bereich um die 155,50 Euro würde die mehrmonatige Konsolidierung beenden und mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Am Montag sei die Aktie von dem 50% Retracement der November-Rally abgeprallt, nachdem im Tageschart ein "Inverted-Hammer" ausgebildet worden sei. Der Inverted-Hammer habe als erstes Signal für ein bullisches Umkehrmuster gedient. Die horizontale Widerstandslinie bei 173,80 Euro stelle für die Bullen ein übergeordnetes Kursziel dar.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:156,00 EUR +3,49% (16.12.2020, 11:09)155,56 EUR +3,55% (16.12.2020, 10:54)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403