Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

147,10 EUR -2,18% (15.03.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

147,50 EUR -1,67% (15.03.2022, 09:21)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Kernmarke von Volkswagen habe 2021 trotz erheblicher Probleme wegen der Chipkrise ein stark verbessertes Ergebnis einfahren können. Obwohl der Autoabsatz durch den Chipmangel abgerutscht sei, hätten die Wolfsburger ihren Gewinn im laufenden Geschäft auf rund 2,5 Milliarden Euro mehr als verfünffachen können.Nach dem Ende des coronageprägten Jahres 2020 hätten nur 454 Millionen Euro an operativem Gewinn in der Bilanz der Kernmarke gestanden. Der Umsatz von VW Pkw habe von etwa 71,1 Milliarden auf 76,1 Milliarden Euro zugelegt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Konzerns hervorgehe. Der Absatz sei hingegen von 2,8 Millionen Wagen auf 2,7 Millionen Stück gesunken. Die leichten VW-Nutzfahrzeuge aus Hannover hätten ihren Verlust von 454 Millionen Euro (2020) wieder in einen überschaubaren Betriebsgewinn von 73 Millionen Euro drehen können.Es habe nach wie vor Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben, habe Europas größte Autogruppe mitgeteilt. Besonders die "eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit infolge des Halbleitermangels" sei zuletzt aber belastend gewesen - wie bei vielen anderen Autobauern. Erneut seien Schichten in den Werken ausgefallen, Kurzarbeit sei die Folge gewesen. VW erwarte, dass die Elektronik-Knappheit noch mindestens bis in die zweite Jahreshälfte anhalte. Viele Kunden müssten lange auf ihren Wagen warten, für etliche Modelle gebe es einen vorläufigen Bestellstopp.Der Gesamtkonzern habe bereits am vorigen Freitag Eckzahlen genannt. Wie den Konkurrenten BMW Mercedes-Benz oder Stellantis (Opel) ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) sei es Volkswagen gelungen, den Nettogewinn trotz der Probleme beim Chipeinkauf deutlich zu steigern: Um rund drei Viertel auf 15,4 Milliarden Euro. Der Umsatz sei - auch durch den Einschluss der neuen Lkw-Tochter Navistar in den USA - um 12,3 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro gewachsen. Die weltweiten Auslieferungen seien dagegen um 4,5 Prozent auf knapp 8,9 Millionen Autos gesunken. Hauptgrund: Die Lieferprobleme bei Halbleitern.Aber auch die Pandemie drücke derzeit erneut auf die Stimmung. Volkswagen habe wegen eines Corona-Lockdowns in der nordostchinesischen Metropole Changchun vorübergehend die Produktion in drei seiner Werke gestoppt. Die Werke, die gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben würden, sollten auf Anordnung der Behörden vorerst für drei Tage bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben, habe eine VW-Sprecherin am Montag in Peking erklärt.Die Aktie von Volkswagen notiere am frühen Dienstagvormittag auf der Handelsplattform Tradegate 0,9 Prozent im Minus bei 149,04 Euro. Anleger müssten demnach weiter auf ein klares positives Signal warten. Ein wichtiges charttechnisches Signal wäre der Sprung über die 160-Euro-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 15.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)