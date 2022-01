XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie habe zuletzt in einem relativ robusten Umfeld für Automobilwerte weiter zugelegt. Das Papier des Wolfsburger Konzerns habe am Freitag im Tageshoch mit 195 Euro das höchste Niveau seit November erreicht. Konkrete Nachrichten habe es zum Wochenschluss von Volkswagen nicht gegeben. In einem Marktumfeld geprägt von den Inflations- und Zinssorgen entwickele sich die Autobranche schon länger vergleichsweise gut, daran habe sich am Freitag nichts geändert. Der Sektorindex STOXX Europe 600 Automobiles & Parts sei eine stabile Ausnahme im allgemein schwachen europäischen Aktienmarkt gewesen. Anleger hätten dabei wohl etwas Aufholbedarf gesehen: Anders als VW hätten die Kurse von BMW und Daimler zuletzt das höchste Niveau seit 2015 erreicht.Die VW-Aktie habe mit dem letzten Anstieg die 100-Tage-Linie bei 187,65 Euro geknackt. Damit habe das Papier ein technisches Kaufsignal generiert. "Der Trendfolger MACD zeigt sich weiterhin ansteigend. Das Momentum ebenfalls", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Charttechnisch habe sich das Bild bei VW zuletzt deutlich aufgehellt. Die Aktie könnte trotz der Schwierigkeiten in China eine Comeback-Story im Jahr 2022 werden. Anleger könnten sich nach den beendeten Querelen in der Vorstandsetage endlich wieder auf den Kern der VW-Story konzentrieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2022)