Kursziel

Volkswagen-Vorzugsaktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Vorzugsaktie Firma Aktienanalyst Datum 220,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 11.04.2018 222,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 11.04.2018 178,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.04.2018 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 11.04.2018 241,00 Conviction Buy Goldman Sachs Stefan Burgstaller 10.04.2018 213,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 10.04.2018 210,00 Buy UBS Patrick Hummel 29.03.2018 195,00 Kaufen LBBW Frank Biller 27.03.2018 160,00 Equal-weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 26.03.2018 227,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 15.03.2018 183,00 Buy S&P Capital Ahmad Halim 14.03.2018 188,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 14.03.2018 185,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 13.03.2018

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

177,18 EUR +2,92% (12.04.2018, 20:34)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 241,00 Euro oder 160,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 13. März die Zahlen des vierten Quartals 2017 veröffentlicht.Rekordwerte wurden bei fast allen wesentlichen Kennzahlen erzielt, allen voran bei den ausgelieferten Fahrzeugen: 10,7 Mio. Kunden weltweit - mehr als je zuvor - haben sich im letzten Jahr für ein Modell einer Konzernmarke entschieden. Der Konzernumsatz stieg auf eine Bestmarke. Die Umsatzerlöse übertrafen mit 230,7 Mrd. Euro um 6,2 Prozent den Vorjahreswert. Auch das Operative Ergebnis fiel sowohl vor als auch nach Sondereinflüssen so gut aus wie nie zuvor - es lag vor Sondereinflüssen bei 17,0 Mrd. Euro, nach Sondereinflüssen bei 13,8 Mrd. Euro. Die operative Rendite vor Sondereinflüssen wuchs von 6,7 auf 7,4 Prozent. Insgesamt belasteten 2017 Sondereinflüsse aus der Dieselthematik von -3,2 Mrd. Euro das Operative Ergebnis (- 6,4 Mrd. Euro im Vorjahr).Das Finanzergebnis 2017 verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 0,2 auf 0,1 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern legte im Berichtsjahr auf 13,9 Mrd. Euro zu und übertraf den Vorjahreswert um 6,6 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Steuern betrug 11,6 (5,4) Mrd. Euro. Mit 16,3 (26,2) Prozent war die Steuerquote 2017 deutlich geringer.Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern damit, dass die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen Konzerns im Jahr 2018 den Vorjahreswert moderat übertreffen werden. Herausforderungen ergeben sich im laufenden Geschäftsjahr vor allem aus dem konjunkturellen Umfeld, der steigenden Wettbewerbsintensität, volatilen Wechselkursverläufen sowie der Dieselthematik. Zudem gilt in der EU ein neues, zeitlich aufwendigeres Testverfahren zur Bestimmung von Schadstoff- und CO2-Emissionen sowie des Kraftstoffverbrauchs bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (WLTP).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Stefan Burgstaller hat den Titel nach Spekulationen über einen Chefwechsel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Einen potenziellen Wandel in der Führungsstruktur werte er als bedeutend, schrieb Burgstaller in einer Studie vom 10. April. Sollte Matthias Müller wie in Medien berichtet durch Herbert Diess ersetzt werden, würde dies eine "neue Ära" einläuten - sowohl für das Unternehmen als auch die Aktionäre.Harald Hendrikse von der US-Investmentbank Morgan Stanley hat wiederum die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Papiere seien derzeit günstig bewertet, lägen aber dennoch über ihrem historischen Durchschnitt, schrieb Hendrikse in einer am 26. März vorliegenden Studie. Der Absatz des Autokonzerns ziehe an, vorsichtige Management-Aussagen mit Blick auf 2018 signalisierten aber, dass es eine Anhebung der Konsensschätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie oder den Cashflow wohl nicht geben werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick:Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:176,60 EUR +1,99% (12.04.2018, 17:35)