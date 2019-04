Kursziel

Volkswagen-Aktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 220,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 24.04.2019 201,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 23.04.2019 200,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 15.04.2019 163,00 Neutral Independent Research Sven Diermeier 15.04.2019 210,00 Buy Deutsche Bank Gaetan Toulemonde 12.04.2019 170,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 09.04.2019 170,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 05.04.2019 195,00 Buy Merrill Lynch Kai Müller 03.04.2019 186,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 03.04.2019 160,00 Hold Jefferies & Company Philippe Houchois 02.04.2019 179,00 Overweight Barclays Capital Dorothee Cresswell 29.03.2019 191,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 28.03.2019 200,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 21.03.2019 200,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 15.03.2019

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

156,46 EUR +0,36% (29.04.2019, 21:17)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (30.04.2019/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 Euro oder 160,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG gibt am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat das US-Analysehaus Bernstein Research mit 220 Euro das höchste Kursziel genannt. Das Rating wurde auf "outperform" belassen. Die europäischen Autohersteller und -zulieferer dürften ein hartes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Max Warburton in einer am 24. April vorliegenden Branchenstudie. Für die Folgequartale bestünden jedoch durchaus Gründe für Optimismus.Bei Independent Research jedoch wird die Volkswagen-Vorzugsaktie mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel auf 163 Euro angehoben. Analyst Sven Diermeier halte die Gesamtjahresziele des Autobauers nach wie vor für realistisch, zumal der Konzern im April von einer anhaltenden Nachfrage in China spreche, schrieb Diermeier in einer am 15. April vorliegenden Studie.Der Volkswagen-Konzern drückt in China weiter auf die Tube, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" am 29. April. Nach ersten Kooperationen mit JAC in der Entwicklung starte nun der Bau des ersten gemeinsamen Werkes. In der ostchinesischen Stadt Hefei sollten bald 100.000 E-Autos jährlich vom Band rollen.China sei und bleibe der wichtigste Automarkt der Welt. Zuletzt seien die Zulassungszahlen in China das erste Mal seit 20 Jahren zurückgegangen. "Man geht mit allen Stärken und Schwächen mit dem Markt. China wird nach einer kleinen Durstrecke weiter wachsen", sage der Autoexperte Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär". Dudenhöffer sehe auch kein Problem darin, dass VW fast die Hälfte aller Autos mittlerweile in China verkaufe. "China wird noch sehr lange wachsen. Für VW ist die China-Strategie alternativlos", sage Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Technisch bleibe es dabei: Nach dem Ausbruch über die Marke von 155,60 Euro sei die VW-Aktie bis 164,00 Euro gelaufen und damit knapp bis an den starken horizontalen Widerstand bei 165,00 Euro. Derzeit laufe die Konsolidierung. Idealerweise gehe diese bis auf das Ausbruchsniveau bei 156,00 Euro. Sollte diese Marke fallen, liege das nächste Unterstützungsniveau bei 152,50 Euro. Im Anschluss sollte die Aktie mit einem freundlichen Gesamtmarkt im Rücken wieder Fahrt aufnehmen. Nach dem Break der Marke von 165,00 Euro hätte die VW-Aktie Luft bis 178,00 Euro, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" weiter.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick:Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:156,20 EUR +0,28% (29.04.2019, 17:35)