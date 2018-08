Newark (www.aktiencheck.de) - Bei meinen letzten Gesprächen mit Investoren in Europa war angesichts der weltweit politischen Unsicherheiten Marktvolatilität ein häufiges Gesprächsthema, so David Hunt, CEO von PGIM.



Und auch in einem Großteil der jüngsten Marktberichterstattungen habe man eine Verwirrung über die Volatilität als auch das Risiko an den Märkten feststellen können. Volatilität sei aber kein Risiko. Langfristig orientierte Investoren würden Geld verlieren, wenn ihre Assets dauerhaft wertgemindert seien; oder wenn sie für weniger als zum Zeitpunkts des Kaufs inklusive Haltedauer verkaufen würden. Investoren hätten jedoch keinen Verlust, nur weil S&P, FTSE und AGG diesen Monat gefallen seien. Die Volatilität, die der Markt in diesem Jahr verzeichnet habe, entspreche viel mehr der langfristigen Norm - im Vergleich zum Jahr 2017, dass seltsamerweise relativ ruhig gewesen sei.



Langfristig orientierte Investoren sähen in Volatilität sowohl Chancen als auch Risiken. In vielen Fällen biete ein Rückgang der Vermögenspreise Anlegern einen besseren Einstieg, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Die Experten seien daher weiterhin der Ansicht, dass das größte Risiko im derzeit teuren Marktumfeld darin bestehe, dass eine attraktive Rendite mit dem eingesetzten Kapital durch den Marktzyklus und nicht durch die Marktvolatilität generiert werde. Dieses Umfeld bedürfe einer sorgfältigen Titelauswahl und Bottom-Up-Analyse - woraus resultiere, dass eine langfristige Ausrichtung wichtiger sei denn je. (29.08.2018/ac/a/m)





