Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,56 EUR -6,59% (18.05.2021, 09:53)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,32 GBP -6,76% (18.05.2021, 09:59)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPF



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (18.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Aktien aus der Telekombranche seien in den vergangenen Wochen gefragt gewesen. Auch Vodafone sei auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert. Doch mit den Zahlen sei bei den Briten am Dienstag die Euphorie vorerst wieder verflogen. Nach einem Umsatzrückgang gebe die Aktie im frühen Handel rund sieben Prozent nach.Ungünstige Wechselkurse und die weiterhin fehlenden Einnahmen aus dem Geschäft mit Reisenden hätten Vodafone leicht zugesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 habe der Konzern mit 43,8 Milliarden Euro rund 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor erlöst. Vor allem in Mittel- und Osteuropa seien die Roaming-Einnahmen ausgeblieben, weil nach wie vor deutlich weniger Menschen reisen würden. Zudem habe Vodafone weniger Mobiltelefone verkaufen können.Auch das bereinigte EBITDA sei leicht um 1,2 Prozent auf fast 14,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Analysten hätten mit Ergebnissen in dieser Größenordnung gerechnet. Unter dem Strich habe der Konzern allerdings 536 Millionen Euro nach einem Verlust von 455 Millionen ein Jahr zuvor verdient. Dabei hätten auch deutlich geringere Finanzierungskosten geholfen.Die Vodafone-Zahlen kämen am Markt nicht gut an. Grund zur Sorge bestehe nach dem jüngsten Kursanstieg aber nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link