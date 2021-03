Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,589 EUR +0,53% (16.03.2021, 16:31)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

134,36 GBp +0,98% (16.03.2021, 16:35)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPF



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (16.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Bereits am Donnerstag solle das milliardenschwere IPO von Vantage Towers über die Bühne gehen. Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone entlasse dann seine europäischen Funktürme in die Eigenständigkeit und bringe sie in Frankfurt an die Börse. Nun gebe es neue Berichte zur Preisspanne der Aktien.Statt wie ursprünglich angepeilt 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie liege die Spanne nun zwischen 24,00 und 25,00 Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf die Angebotsunterlagen berichtet habe. Die Bücher sollten am Mittwochmittag geschlossen werden.Vantage Towers wolle bis zu 88,9 Millionen Aktien ausgeben und damit maximal zwei Milliarden Euro brutto erlösen. Zusätzlich gebe es Optionen, das Aktienvolumen aufzustocken und so maximal einen Bruttoerlös von 2,8 Mrd. Euro zu erreichen.Nach den neuesten Berichten dürfte Vantage Towers auf eine Marktkapitalisierung von 12 bis 13 Mrd. Euro kommen. Damit wäre das Unternehmen deutlich niedriger bewertet als der Mitbewerber Cellnex, der auf eine Marktkapitalisierung von knapp 21 Mrd. Euro komme. Und das, obwohl die Düsseldorfer mit 82.000 Funktürmen in zehn Ländern deutlich mehr Standorte betreiben würden als ihr spanischer Rivale (etwa 45.000 in elf Ländern).(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link