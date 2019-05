London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (21.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Die Zahlen für das vierte Quartal 2018/19 (31.03.) seien aus Sicht der Analysten überwiegend enttäuschend ausgefallen. Für das Geschäftsjahr 2019/20 (31.03.) gehe Vodafone erstmals von einem bereinigten EBITDA in einer Spanne zwischen 13,8 und 14,2 (Vj.: 13,9; unveränderte Analysten-Prognose: 14,0; Marktkonsens: 14,2) Mrd. Euro aus. Die Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2018/19 habe Vodafone überraschend auf 0,0416 (Vj.: 0,1023; Analysten-Prognose: 0,1023) Euro je Aktie reduziert. Somit ergebe sich für das Gesamtjahr 2018/19 eine Dividende von 0,09 (Vj.: 0,1507) Euro je Aktie. Die erste Dividendenkürzung seit 1990 begründe Vodafone mit hohen Ausgaben für die 5G-Mobilfunkfrequenzen, einem wachsenden Wettbewerbsdruck in Italien, Spanien und Südafrika sowie der Notwendigkeit, die Verschuldung zu reduzieren.Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2019/20e: 0,079 (alt: 0,100) Euro (berichtet); EPS 2020/21e: 0,094 (alt: 0,108) Euro (berichtet)). Vodafone baue derzeit den Konzern massiv mit Fusionen und Verkäufen um. Mit dem ständigen Konzernumbau bzw. unentwegten Milliardenübernahmen und -verkäufen tue sich Vodafone keinen Gefallen und schade damit nur der Aktienkursentwicklung. Gleiches gelte für die aus Sicht des Analysten vollkommen intransparente und wenig vergleichbare Berichterstattung.Bei einem von 1,57 auf 1,36 GBP gesenkten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,4466 EUR -0,23% (21.05.2019, 12:40)