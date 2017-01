ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 44,4 Mrd. GBP und beschäftigte weltweit 91.272 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird zurzeit von Jens Schulte-Bockum geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter. (23.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Polo Tang von der UBS:Polo Tang, Aktienanalyst der UBS, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach der Ankündigung von Preiserhöhungen für Breitbandanschlüsse durch die BT Group weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Andere Anbieter am britischen Telekommunikationsmarkt sollten wahrscheinlich nachziehen, so der Analyst. Bei Vodafone bleibe er positiv gestimmt: Eine Erholung im europäischen Dienstleistungsgeschäft werde seiner Meinung nach genauso unterschätzt wie das Potenzial für eine ausgedehnte Kooperation mit dem Kabelnetzbetreiber Liberty Global.Polo Tang, Aktienanalyst der UBS, hat sein "buy"-Rating für die Vodafone-Aktie bestätigt. (Analyse vom 23.01.2017)Börsenplätze Vodafone-Aktie:2,40 EUR -0,62% (23.01.2017, 14:58)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:GBP 2,03 -1,31% (23.01.2017, 15:02)