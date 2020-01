Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (14.01.2020/ac/a/nw)



Halle (Saale)Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das deutsche Biotech-Unternehmen Vivoryon Therapeutics und Nordic Bioscience hätten heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der klinischen Entwicklung von PQ912 für die Alzheimer-Krankheit getroffen hätten. Des Weiteren werde Nordic Bioscience die Rolle der CRO (Clinical Research Organization) für Vivoryons bevorstehende Phase 2b SAPHIR 2 klinische Studie für PQ912 für die Alzheimer Krankheit übernehmen, die im ersten Quartal 2020 beginnen solle.Dabei komme Vivoryon zudem das weltweit führende Know-how bei der Entwicklung von blutbasierten Biomarkern von Nordic Biosciences zur Identifizierung bestimmter Patienten zugute, welche am meisten von der Behandlung mit PQ912, dem klinischen Phase-2-Kandidaten des Unternehmens für Alzheimer, profitieren würden.Die Methoden, die derzeit zur Diagnose der Alzheimer-Krankheit verwendet würden, seien invasiv und relativ komplex, so Vivoryon in einer Mitteilung. Daher existiere ein großer Bedarf, zuverlässige, weniger invasive und effiziente Biomarker und Technologien in der klinischen Praxis zu entwickeln und etablieren. Nordic Bioscience sei seit Jahrzehnten Vorreiter bei der Entwicklung blutbasierter Biomarker und daher der ideale Partner für die Identifizierung molekularer Fingerabdrücke im Blut von Patienten."Wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit Nordic Bioscience den Patienten, die an dieser komplexen und verheerenden Krankheit leiden, einen enormen Nutzen bringen kann. Die Möglichkeit, Patienten auszuwählen, bei denen eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auf PQ912 ansprechen, könnte ein bereits bewährtes Prinzip der Präzisionsmedizin auf die Alzheimer-Krankheit übertragen. Wir freuen uns auf den Start unserer klinischen Phase-2b-Studie im ersten Quartal 2020", habe Dr. Ulrich Dauer, CEO von Vivoryon Therapeutics, kommentiert.Die Vivoryon Therapeutics-Aktie eignet sich allerdings aufgrund der frühen Phase und des allgemein schwierigen Alzheimermarkts nur für sehr risikobereite Anleger als Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Würden jedoch die erhofften Forschungserfolge gelingen, dürfte das Papier in Zukunft deutlich höher notieren. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link