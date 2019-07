Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

5,85 EUR +8,13% (09.07.2019, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

5,85 EUR +8,53% (09.07.2019, 09:21)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

DE0007921835



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

792183



Ticker-Symbol Vivoryon Therapeutics-Aktie:

PB9



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com. (09.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9) (ehemals: Probiodrug) unter die Lupe.Mehr als 17 Prozent gehe es am Dienstag bei der Aktie der deutschen Biotech-Gesellschaft Vivoryon Therapeutics nach oben. Grund sei ein Deal mit MorphoSys. Dieser sehe vor, dass MorphoSys eine exklusive Lizenzoption für die niedermolekularen QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im Bereich der Onkologie erhalte. Im Gegenzug werde sich MorphoSys in Form einer Minderheitsbeteiligung mit bis zu 15 Millionen Euro an der für Ende des Jahres geplanten Kapitalerhöhung von Vivoryon Therapeutics beteiligen.Die Lizenzoption für MorphoSys umfasse die weltweite Entwicklung und Vermarktung von Kandidaten aus Vivoryons Wirkstoffklasse der Inhibitoren des Glutaminyl-Peptid-Cyclotransferase-ähnliche (QPCTL)-Proteins, einschließlich des Leitmoleküls PQ912, zur Behandlung von Krebserkrankungen, heiße es in einer Mitteilung von MorphoSys.Während Vivoryons Leitmolekül PQ912 bereits eine klinische Phase-2a-Studie in der Alzheimer Erkrankung abgeschlossen habe, würden aktuelle präklinische Daten stark darauf hindeuten, dass der Wirkstoffkandidat einen neuen Ansatz für die Krebstherapie darstellen könnte.Während der Optionslaufzeit wird MorphoSys präklinische Validierungsexperimente mit Vivoryons Wirkstoffklasse der QPCTL-Hemmer durchführen würden, einschließlich der Untersuchung der möglichen Vorteile einer Kombination mit dem MorphoSys-eigenen Programm Tafasitamab (MOR208), welches sich derzeit in der Spätphase der Entwicklung zur Behandlung von rezidivierendem/refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (DLBCL) befinde, heiße es von MorphoSys.Die Aktie von MorphoSys reagiere mit einem Minus von gut zwei Prozent. Damit sei der Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie erst einmal vertagt. "Der Aktionär" sehe das aktuelle Niveau bei MorphoSys aber nach wie vor als langfristig hochinteressante Einstiegsgelegenheit. Vorsichtige Anleger sollten das Kaufsignal abwarten.Die Vivoryon Therapeutics-Aktie eignet sich allerdings nur für risikobereite Anleger als Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Würden jedoch die erhofften Forschungserfolge gelingen, dürfte das Papier in Zukunft deutlich höher notieren. (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link