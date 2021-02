Börsenplätze Vivendi-Aktie:



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (15.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange hätten Investoren Vivendi dazu gedrängt, die Universal Music Group (UMG) abzuspalten. Das Kalkül dahinter: Zwei eigenständige Konzerne wären mehr wert als einer, der sogenannte Konglomeratsabschlag würde wegfallen. Nachdem kein Käufer gefunden worden sei, der UMG komplett übernehme - werde nun der Börsengang vorbereitet.Der französische Medienkonzern stecke laut eigenen Angaben aktuell den Rahmen für den geplanten Börsengang seiner Musiktochter ab. 60 Prozent des Kapitals von UMG könnten bis Jahresende an die Aktionäre verteilt werden. Die Vivendi-Aktionäre sollten am 29. März auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Pläne für das Plattenlabel entscheiden. Der Börsengang solle nach Möglichkeit bis Ende 2021 über die Bühne gehen.Vor der Mitteilung sei noch die Umsetzung des Ende 2020 angekündigten Verkaufs eines 10-prozentigen UMG-Anteilspakets an ein vom Internet-Giganten Tencent angeführtes Konsortium abgewartet worden, der UMG mit einem Unternehmenswert von 30 Milliarden Euro bewerte. Das Konsortium halte damit nun ein Fünftel an UMG.Unter anderem das Musikgeschäft habe Vivendi im Corona-Jahr 2020 geholfen, die Folgen der Viruspandemie abzufedern. So sei etwa der Streamingbereich zuletzt sehr gut gelaufen. Vorbei seien die Zeiten der Umsatzeinbußen durch Raubkopien. Der Branche sei es vor fünf Jahren sogar gelungen, den seit der Jahrtausendwende bestehenden negativen Umsatztrend umzukehren und wieder wachsende Erlöse zu verzeichnen.Wer die Vivendi-Aktie noch immer hält, der soll dabeibleiben, denn der Börsengang könnte durchaus auch auf dem aktuellen Kursniveau noch wertschöpfend wirken, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link