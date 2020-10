Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (21.10.2020/ac/a/a)



In Q3/2020 sei der Konzernumsatz weniger deutlich als erwartet um 1,3% (währungs- und konsolidierungsbereinigt (organisch): +0,7%) auf 4,02 (Vj.: 3,97; Analystenerwartung: 4,15; Marktkonsens: 4,14) Mrd. Euro geklettert. Die Wachstumsimpulse seien dabei aus dem Musikgeschäft (Universal Music Group (UMG): +3,0% (organisch: +6,1%) y/y auf 1,86 Mrd. Euro; hierbei vor allem Musikstreaming: +22,6% y/y (organisch) auf 992 Mio. Euro) und vom Pay-TV-Anbieter Canal+ (+7,3% (organisch: +0,9%) y/y auf 1,38 Mrd. Euro) gekommen. Zudem habe Vivendi bekannt gegeben, das Musikgeschäft nun nicht mehr Anfang 2023 an die Börse bringen zu wollen, sondern bereits in 2022. Jost habe seine Prognosen beibehalten.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; seine Dividendenerwartung: 0,60 Euro/Aktie) von <10% votiert Markus Jost, Aktienanalyst von Independent, Research weiterhin mit "halten" für die Vivendi-Aktie. (Analyse vom 21.10.2020)