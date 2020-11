Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (13.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe gestern Q3-Zahlen veröffentlicht, die die Analystenerwartungen vollends erfüllt hätten. Auch die Jahresziele seien vor dem Hintergrund eines guten Starts in Q4/20 bestätigt worden.Die Erlöse seien in Q3/20 leicht um +1,4% yoy auf 5,4 Mio. Euro (MONe: 5,5 Mio. Euro) gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal habe Vita 34 sogar ein starkes Wachstum von 10,1% qoq verzeichnet. Zurückzuführen sei dies laut Unternehmen insbesondere auf eine erfreuliche Entwicklung im Kernmarkt Deutschland, wo der Außendienst nach dem Lock-down in Q2/20 wieder aktiver gewesen sei. Zudem hätten auch die erhöhten Marketingaktivitäten im Bereich Social-Media erste Erfolge geliefert. In der Region Südeuropa dürfte der Vertrieb u.a. aufgrund schärferer Lock-down-Maßnahmen etwas eingeschränkt gewesen sein. Auf Ergebnisebene habe Vita 34 trotz erhöhter Marketingausgaben ein EBITDA auf Vorjahresniveau (1,7 Mio. Euro; MONe: 1,8 Mio. Euro) erzielt.Positiv hätten weitere Einsparungen bei den Verwaltungskosten (Verwaltungskostenquote: 20,9% vs. 23,6% im Vj.) gewirkt. Das Periodenergebnis liege mit 0,7 Mio. Euro aufgrund eines einmaligen Steueraufwands im Vorjahr deutlich höher (Vj.: 0,2 Mio. Euro). Der operative Cashflow nach 9M habe sich durch die etwas stärkere Bevorratung aus Vorsichtsgründen im Zuge der COVID-19-Pandemie auf 3,1 Mio. Euro reduziert (9M/19: 4,6 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel hätten sich dennoch weiter auf 10,5 Mio. Euro erhöht (30.06.2020: 9,9 Mio. Euro), sodass die Innenfinanzierungskraft nach Erachten des Analysten unverändert gut sei.Positiver Ausblick auf Q4/20: Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung in Q3/20 sowie des scheinbar guten Starts in das Jahresschlussquartal habe der Vorstand trotz des eingetrübten makroökonomischen Umfelds durch die sich zuletzt wieder verschärfende COVID-19-Pandemie die Jahresziele bestätigt (Umsatz zw. 19,0 und 21,0 Mio. Euro; EBITDA zw. 4,8 und 5,8 Mio. Euro). Insbesondere auf Ergebnisebene sehe Markmann Vita 34 mit einem EBITDA nach 9M von bereits 4,4 Mio. Euro gut positioniert, um sogar das obere Ende der Bandbreite zu erreichen. Er gehe davon aus, dass der Außendienst zumindest in Deutschland im aktuellen "Lock-Down-Light" weiter praktikabel sei. Zudem dürfte sich auch in Q4/20 die erhöhte Nachfrage nach dem PUR-Produkt fortsetzen. Hierbei werde neben dem Nabelschnurblut auch Nabelschnurgewebe eingelagert, wodurch Vita 34 bei geringfügigen Mehrkosten von einem zwischen 25 und 50% höherem Umsatz pro Einlagerung profitiere.Vita 34 habe erwartungsgemäß gute Q3-Zahlen veröffentlicht und erneut gezeigt, dass das Geschäftsmodell relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen sei.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, sowohl sein Kursziel von 16,00 Euro als auch die Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 13.11.2020)