Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (20.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe jüngst die Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Deutliche Ergebnissteigerung trotz leichten Umsatzrückgangs: Im ersten Quartal seien die Erlöse mit 5,7% auf 4,8 Mio. Euro etwas stärker gesunken als von Markmann erwartet (MONe: -1,5% auf 5,0 Mio. Euro). Zurückzuführen sei der Rückgang auf eine nach wie vor schwache Entwicklung in Südost-Europa. Aufgrund von vertrieblichen Umstrukturierungen im vergangenen Geschäftsjahr entwickle sich das Auslandsgeschäft weiterhin rückläufig. Allerdings hätten sich nach Angaben des Vorstands einige dieser Märkte bereits stabilisiert, sodass weiterhin eine Rückkehr auf den Wachstumspfad im laufenden Geschäftsjahr erwartet werde.Ergebnisseitig habe Vita 34 mit einem EBITDA i.H.v. 1,3 Mio. Euro (+21,0%) eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt (MONe: 1,2 Mio. Euro). Wesentliche Gründe hierfür dürften die stabile Lage in der margenstärkeren Kernregion (DACH) sowie die durchgeführten Umstrukturierungsmaßnahmen in Skandinavien sein. Ebenso positiv habe die unverändert hohe Kostendisziplin im Bereich der Verwaltungskosten gewirkt (-11,2%), wodurch der leichte Anstieg der Vertriebsaufwendungen (+0,3%) deutlich überkompensiert worden sei. Davon sowie von Verbesserungen des Working Capitals habe auch der Cashflow spürbar profitiert, sodass der operative Cashflow um 159,0% auf 1,2 Mio. Euro gestiegen sei. Die liquiden Mittel hätten sich per Ende Q1 letztlich von 7,0 auf 7,5 Mio. Euro erhöht.Vita 34 habe im ersten Quartal eine erfreuliche Ergebnisentwicklung gezeigt. Positiver Newsflow u.a. hinsichtlich einer Akquisition oder der Einführung neuer Produkte könnte frische Impulse für die Aktie liefern.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt insbesondere vor dem Hintergrund der mittelfristig attraktiven Wachstumsperspektiven seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 17,50 Euro. (Analyse vom 20.05.2019)