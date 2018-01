ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe sowie die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potential und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (23.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Im September 2016 hätten die Experten als erstes Medium die Aktie von Vita 34 "wieder" entdeckt und zum Kauf getrommelt. Damals hätten die Anteilsscheine bei 4 Euro notiert. Heute fast bei 16 Euro! Das entspreche einem sensationellen Kursplus von gut 300% in rund 16 Monaten. Im Mai 2017 hätten die Experten bei Kursen um 7 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Kursplus: Knapp 100%. Aktuell belaufe sich der Börsenwert auf rund 60 Mio. Euro. Firmenchef Wolfgang Knirsch müsse nun erst einmal liefern. Er erwarte für 2021 ein EBITDA von 10 Mio. Euro nach bis zu 1,9 Mio. Euro im Jahr 2017. Ambitioniert! Das Unternehmen gefalle den Experten weiterhin ganz gut. Dennoch erscheine ihnen die Vita 34-Aktie kurzfristig gut bezahlt zu sein. An Gewinnmitnahmen sei noch keiner arm geworden.Anleger sollten bei der Vita 34-Aktie Kasse machen und die satten Gewinne einfahren, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Bei deutlichen Rücksetzern seien eventuell Rückkäufe zu diskutieren. (Analyse vom 23.01.2018)Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:16,20 EUR +2,21% (23.01.2018, 10:48)