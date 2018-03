Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,75 EUR -2,83% (28.03.2018, 11:23)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (28.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen und die gesteckten Ziele in der oberen Bandbreite erreicht. Das Highlight im letzten Jahr sei mit Sicherheit die erfolgreiche Übernahme von Seracell Pharma gewesen, die auch in den nächsten Jahren für Wachstum sorgen solle. Vita 34-CEO Wolfgang Knirsch gebe sich zuversichtlich für die Zukunft und halte Ausschau nach neuen lukrativen Deals.Auf die Jahreszahlen reagiere die Vita 34-Aktie nur mit einem kleinen Kursplus. Dennoch befinde sich der Titel in einer spannenden charttechnischen Situation. Gelinge der Ausbruch aus dem ausgebildeten Dreieck nach oben, dürfte der AKTIONÄR-Hot-Stock das Jahreshoch bei 17,00 Euro wieder ansteuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vita 34-Aktie: