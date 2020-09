Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Für viele kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Privathaushalte seien die Folgen von Corona dramatisch. Auch wenn die wirtschaftliche Erholung inzwischen vielerorts laufe, komme es immer wieder zu Liquiditätsengpässen. Der Online-Bezahldienst PayPal wolle daher jetzt die Auszahlungen an die Nutzer deutlich beschleunigen.Dazu solle die Funktion "Instant Transfer" nun weltweit ausgerollt werden. Diese ermögliche es privaten und geschäftlichen Nutzern sämtlicher PayPal-Dienste, die Geldbestände aus der digitalen Geldbörse quasi in Echtzeit auf das Bankkonto zu überweisen.Um die Wartezeit bei solchen Abbuchungen von einigen Tagen auf wenige Sekunden zu senken, baue PayPal die bestehende Partnerschaft mit dem Kreditkartenriesen Visa aus. Konkret sollten die Auszahlungen über die Realtime-Payment-Plattform "Visa Direct" erfolgen.Ganz neu sei "Instant Transfer" von PayPal sowie die Kooperation mit Visa nicht: In den USA sei der Dienst bereits im März 2019 an den Start gegangen. Nun werde "Instant Transfer" aber weltweit ausgerollt und künftig sowohl bei inländischen als bei auch grenzüberschreitenden Transaktionen genutzt werden können. Square ihren Kunden bereits seit Längerem entsprechende Echtzeit-Services anbieten - durchaus ein Vorteil im umkämpften Payment-Markt.Dass die Nachfrage nach schnellen Abbuchungen enorm groß sei, habe sich bereits in den Q3-Zahlen von Visa Ende Juni gespiegelt. Während das gesamte Zahlungsvolumen über die Visa-Plattform im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent gesunken sei, sei das Geschäft von "Visa Direct" um rund 80 Prozent gewachsen.Speziell die Aktie von PayPal habe zuletzt Federn lassen müssen. Grund dafür seien zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen nach der 160-Prozent-Rally vom Krisentief im März gewesen. Inzwischen gehe es hier aber wieder bergauf. Auch die Visa-Aktie könne am Donnerstag im freundlichen US-Markt zulegen und biete im Vergleich zu PayPal sogar noch Aufholpotenzial. Beide Aktien würden zu den absoluten Favoriten des "Aktionär" im Payment-Sektor zählen.Investiere Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Visa-Aktie. (Analyse vom 10.09.2020)