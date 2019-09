Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,40 EUR +0,63% (09.09.2019, 09:13)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

168,42 EUR (06.09.2019)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

185,74 USD (06.09.2019)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (09.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Widerstand vor dem Fall? - ChartanalyseDie Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) befinden sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem alten Verlaufshoch am 29.07.2019 bei 184,07 USD seien die Aktien in eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend übergegangen. Diese Korrektur habe bis zum 05.08.2019 mit dem Verlaufstief bei 166,97 USD gedauert. Seitdem würden sich die Aktien wieder im Aufwärtstrend befinden und hätten auch die 50er-EMA-Linie zurückerobern können, die in Folge als kurzfristige Unterstützung gedient habe. Nach oben sei die weitere Aufwärtsbewegung aber bisher durch die steigende Trendlinie eingedämmt worden, die aktuell im Bereich von 186,00 USD verlaufe. In den vergangenen Wochen seien die Aktien an dieser steigenden Trendlinie immer wieder nach unten abgedreht. Gelinge diesmal der Durchbruch nach oben?Ausblick: Die Aktien seien seit dem Verlaufstief bei 176,00 USD am 28.08.2019 im Bereich der 50er EMA-Linie bereits stark bis 187,00 USD hochgelaufen. Ob die Kraft der Bullen reiche, nun auch noch die steile Trendkanallinie zu überschreiten, bleibe fraglich.Die Short-Szenarien: Gelinge den Aktien kein Anstieg über die langfristige Trendkanallinie bei aktuell 186,00 USD, dürfte so wie bereits in der Vergangenheit, ein erneuter Rücklauf bis zur 50er-EMA-Linie bei aktuell 177,25 USD bevorstehen. Hier könnte eine mögliche Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend zunächst aufgefangen werden. Gehe es doch weiter tiefer, befinde sich im Bereich von 173,70 USD die nächste Unterstützung. Ein langfristiger Trendwechsel sollte eher nicht stattfinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: