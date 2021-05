Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

ISIN Visa-Aktie:

WKN Visa-Aktie:

Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

NYSE-Symbol Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (10.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Korrektur dürfte sich ausweiten - ChartanalyseDie Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) befinden sich seit Anfang November 2020 in einem volatilen Aufwärtstrend, der sie nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei USD 217,35 auf immer neue Rekordstände geführt hat, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings seien diese Kaufwellen auch von entsprechend starken Korrekturen unterbrochen und damit zum Teil wieder neutralisiert worden. Erst der Anstieg seit dem Tief bei USD 205,78 habe die notwendige Durchschlagskraft gehabt, um eine Vielzahl an Hürden aus dem Weg zu räumen und die Aktien von Visa an das anvisierte Kursziel bei USD 234,00 anzutreiben, welches kurzzeitig sogar überschritten worden sei. Doch seit dem neuen Höchststand von Ende April dominiere eine Korrektur.Ausblick: Die Aktien von Visa würden aktuell auf eine wichtige Unterstützung treffen. Sollte diese gebrochen werden, könnte die Rally von einer größeren Korrekturphase abgelöst werden.Die Long-Szenarien: Werde der Wert unter die USD 228,23-Marke gedrückt, dürfte sich die laufende Abwärtsbewegung zunächst bis USD 225,00 und das Zwischentief bei USD 221,82 ausdehnen. In diesem Bereich dürften die Bullen das Ruder jedoch herumreißen und bei einem Anstieg über USD 234,00 erneut das Rekordhoch attackieren. Sollte sogar ein Ausbruch über USD 237,50 gelingen, lägen die nächsten charttechnischen Ziele bei USD 241 und USD 244. Dort könnte ein scharfer Ausverkauf folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: