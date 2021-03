Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

185,86 EUR -0,93% (18.03.2021, 12:41)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

223,02 USD -0,75% (17.03.2021, 21:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (18.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt seien Finanztitel gefragt gewesen und das Geschäft brumme bei denen tatsächlich. Was das kontaktlose Zahlen betreffe, würden Leute auf der einen Seite weniger verreisen, womit die Kreditkartenumsätze letztendlich zurückgehen würden. Auf der anderen Seite werde immer weniger mit Bargeld bezahlt. Damit würden die Gesellschaften natürlich profitieren. Sie seien nicht günstig, aber sie seien immer teuer gewesen und würden vermutlich teuer bleiben. Für den Aktienprofi sei es eins der besten Geschäftsmodelle, die es überhaupt gebe. Wenn man z. B. Probleme mit seiner Kreditkarte habe, dann wende man sich nicht an Visa, sondern an sein ausgebendes Geldinstitut, also in der Regel an seine Hausbank. Das Geschäftsmodell von Visa hat also sämtliche Vorteile und alle Nachteile werden an die Seite geschoben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:186,16 EUR +0,04% (18.03.2021, 12:56)