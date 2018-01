NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

115,65 USD +1,00% (03.01.2018, 22:02)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (04.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Analysten Darrin D. Peller und James R. Berkley von Barclays:Darrin D. Peller und James R. Berkley, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Kreditkartenkonzerns Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) und erhöhen das Kursziel von 128 auf 145 USD.Der globale Trend zum elektronischen Bezahlen sollte weiterhin für ein solides Wachstumspotenzial sorgen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Zudem sollte die Steuerreform in den USA als ein Gewinntreiber fungieren. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei im Jahr 2018 sehr attraktiv.Darrin D. Peller und James R. Berkley, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Visa-Aktie bestätigt und das Kursziel von 128 auf 145 USD angehoben. (Analyse vom 03.01.2018)Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:96,00 EUR +0,21% (04.01.2018, 09:35)Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:96,20 EUR 0,00% (04.01.2018, 09:36)