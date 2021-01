NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

54,39 USD +29,35% (27.01.2021, 17:17)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (27.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Virgin Galactic-Aktie (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Auch bei Virgin Galactic sei das Interesse der Shortseller sehr groß. Der Start-up mache noch keine Umsätze, aber Söllner bleibe bei seiner Meinung, dass das Geschäftsmodell von Virgin Galactic mit den Reisen in den Weltraum in Zukunft funktionieren könne. Charttechnisch betrachtet sei in die Aktie zuletzt viel Bewegung reingekommen. Spekulativ orientierten Anlegern rate Söllner zum Einstieg. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, denn auch Virgin Galactic könnte ins Visier von Zockern geraten, die die Shortseller aus der Aktie rausdrängen wollten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.01.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: