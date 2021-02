Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Gestern hätten Anleger bei Virgin Galactic noch einen Rückschlag verkraften müssen, heute steige der Kurs der Weltraum-Aktie zeitweise mehr als 8 Prozent. Hinter beiden Bewegungen stecke jeweils eine konkrete Nachricht. DER AKTIONÄR verrate, ob Investoren auf die Kursrakete aufspringen sollten.Die Bundesluftfahrtbehörde der USA habe den Luftraum rund um Virgin Galactics Weltraumflughafen Spaceport America in New Mexico für kommenden Samstag gesperrt. Das deute darauf hin, dass in dieser Zeit ein Testflug geplant sei. Der letzte Versuch im Dezember sei abgebrochen worden.Am Mittwoch habe eine Herabstufung seitens der UBS von "kaufen" auf "halten" die Virgin Galactic-Aktie unter Druck gesetzt.Wer dabei ist, sollte wenigstens einen Teil-Gewinn relativ eng absichern, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg dränge sich nicht auf. (Analyse vom 11.02.2021)