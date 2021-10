Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (16.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Das Wettrennen um den Weltraum zwischen Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk gehe weiter. Die Branson-Firma Virgin Galactic habe nach den Problemen beim Jungfernflug zwar mittlerweile wieder eine neue Starterlaubnis. Die Aufnahme der kommerziellen Flüge sei nun aber verschoben worden, die Aktie breche zweistellig ein.Bislang habe Virgin Galactic angekündigt, Ende des dritten Quartals 2022 private Weltraumflüge anzubieten. Mindestens 450.000 USD pro Sitzplatz sollten dann fällig werden. Nun verzögere sich der kommerzielle Betrieb jedoch voraussichtlich bis ins vierte Quartal.Beim ersten Flug im Juli sei das Branson-Raumschiff zeitweise außerhalb des zugewiesenen Luftraum-Korridors unterwegs gewesen. Deshalb habe es zwischenzeitlich ein Flugverbot gegeben. Die Luftfahrtbehörde FAA habe dann zwar Vorschläge von Virgin Galactic zur Verbesserung akzeptiert. Nun solle an den Raumschiffen aber offenbar noch mehr überarbeitet werden.Die Verzögerung komme an der Börse gar nicht gut an. Angesichts kaum vorhandener Umsätze und einer extrem hohen Bewertung sei die Volatilität bei schlechten Nachrichten bei Virgin Galactic entsprechend hoch. Wer mitspielen wolle, sollte nur mit kleinen Summen hantieren. Das Risiko sei sehr hoch, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link