Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Nach der monatelangen Talfahrt setze Virgin Galactic am Mittwoch ein Ausrufezeichen. Die Aktie lege im frühen Handel rund 15% zu, nachdem die Zahlen am Dienstag nach Börsenschluss besser ausgefallen seien als befürchtet. Das Raumfahrtunternehmen habe den Verlust gegenüber dem Vorjahr stärker reduzieren können als gedacht.Gut stehe es trotz der Verluste um die Liquidität von Virgin Galactic. 931 Mio. USD an Cash habe der Konzern zum 31. Dezember in den Kassen gehabt. Im Vorjahr seien es noch 679 Mio. USD gewesen. Dabei seien die 425 Mio. USD, die der Konzern im vergangenen Monat durch eine Anleiheemission aufgenommen habe, noch gar nicht enthalten. Mit diesem Geld solle das kommerzielle Angebot finanziert werden, das noch in diesem Jahr starten solle.Virgin Galactic reduziere zwar die Verluste. Von einem profitablen Handeln sei das Unternehmen allerdings noch immer weit entfernt. Da die Bewertung zudem trotz der Korrektur nach wie vor sehr hoch sei, bleibe das Risiko groß. Gerade im aktuellen Marktumfeld seien Story-Stocks wie Virgin Galactic sehr anfällig. Die Aktie sei nur etwas für spekulativ ausgerichtete Trader, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2022)Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: