Das Vorhaben passe zu den Expansionsplänen der Vietnamesen, die noch in diesem Jahr mit der Auslieferung in Nordamerika, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland beginnen möchten. Dafür seien bislang zwei elektrische SUV-Modelle vorgesehen. Mit Basispreisen von 41.000 bzw. 56.000 Dollar lägen diese deutlich unterhalb von beispielsweise Teslas Model X (110.000 Dollar) oder dem Rivian R1S, der ab 72.500 Dollar zu haben sei.



Ein internationaler Erfolg aus dem Stand heraus sei derweil fraglich. Analysten hätten zuletzt die geringe Markenbekanntheit und fehlende Power im Marketing bemängelte. Und auch die Erfolgsaussichten für das IPO würden sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen lassen, da noch wichtige Unterlagen fehlen würden. Sobald diese vorliegen, wird DER AKTIONÄR eine Bewertung zu VinFast abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 07.04.2022)



Kurzprofil VinFast:



VinFast ist ein 2017 gegründeter vietnamesischer Automobil- und Elektromotorradhersteller mit Hauptsitz in Hải Phòng, der von James Benjamin DeLuca und Le Thanh Hai als Co-Geschäftsführer geführt wird. Das Unternehmen ist Mitglied der Vingroup. (07.04.2022/ac/a/n)



