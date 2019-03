Börsenplätze Village Farms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Village Farms-Aktie:

14,16 EUR -3,34% (25.03.2019, 12:27)



Nasdaq-Aktienkurs Village Farms-Aktie:

16,36 USD -6,25% (22.03.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Village Farms-Aktie:

21,93 CAD -6,04% (22.03.2019)



ISIN Village Farms-Aktie:

CA92707Y1088



WKN Village Farms-Aktie:

A0YJNB



Ticker Symbol Village Farms-Aktie Deutschland:

02V



TSE-Ticker Symbol Village Farms-Aktie:

VFF



Kurzprofil Village Farms International Inc.:



Village Farms (ISIN: CA92707Y1088, WKN: A0YJNB, Ticker Symbol: 02V, TSE-Symbol: VFF) ist ein Unternehmen aus Kanada. Das Basisgeschäft bildet die Produktion von Obst und Gemüse. (25.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Village Farms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Village Farms (ISIN: CA92707Y1088, WKN: A0YJNB, Ticker Symbol: 02V, TSE-Symbol: VFF) unter die Lupe.Noch am Donnerstag sei alles in bester Ordnung gewesen. Am Freitag sei es bei vielen Cannabis-Aktien im Zuge eines schwachen Marktumfelds zu Gewinnmitnahmen gekommen. Auch die Aktie von Village Farms sei mit einem Minus von knapp 6% unter die Räder gekommen. Nach der Rally in den letzten Wochen sei die Korrektur aber kein Beinbruch.Village Farms sei seit 30 Jahren auf den Anbau von Obst und Gemüse spezialisiert. In Zukunft wolle Vorstand Michael DeGiglio das Portfolio ausbauen. Ziel sei es, im Jahr 2019 knapp 50.000 Kilogramm Cannabis herzustellen. Erst vor wenigen Tagen habe Village Farms-Chef Michael DeGiglio die Anleger mit der Heraufsetzung der Kapazitäten erstaunt.Bis vor kurzem habe das Ziel gelautet, die Produktionskapazitäten bis 300.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr auszubauen. Auf der Roth Conference am 19 .März habe DeGiglio das langfristige Ziel kurzerhand auf 330.0000 Kilogramm Cannabis nach oben geschraubt. Village Farms habe das Potenzial, einer der drei größten Hersteller von Cannabis hinter Aurora Cannabis (angestrebtes Produktionsvolumen: 555.000 Kilogramm pro Jahr) und Canopy Growth (339,250 Kilogramm Cannabis pro Jahr) zu werden.Auch sei zuletzt bekannt geworden, dass Village Farms für das 50/50-Gemeinschaftsprojekt mit Emerald Health - Pure Sunfarms - von Health Canada die nächste Genehmigung für die Cannabisproduktion erhalten habe. Durch diese könne Pure Sunfarms seine Cannabis-Produktionsfläche um rund 200.000 Quadratfuß auf insgesamt 1,03 Millionen Quadratfuß erweitern. Damit befinde sich Pure Sunfarms auf dem besten Weg, bis 2020 eine Jahresproduktion von 75.000 Kilogramm zu erreichen.Langfristig bleibt das positive Szenario für Village Farms intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link