SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

155,30 CHF +0,62% (09.08.2019, 09:53)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

139,65 EUR +7,84% (08.08.2019)



ISIN Vifor Pharma-Aktie:

CH0364749348



WKN Vifor Pharma-Aktie:

A2DRZ4



Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

G2AA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

VIFN1



Kurzprofil Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen. Die Vifor Pharma Gruppe will Patienten mit schweren und chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt dabei helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte für eine optimale Patientenversorgung.



Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com. (09.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).Der Analyst habe seine Schätzungen für Mircera (GJ19: von CHF 479 Mio. auf CHF 574 Mio.) angehoben. Grund seien die gestiegenen Wachstumsraten mittlerer und unabhängiger Dialyseunternehmen in den USA, die Vifor nach der mit Roche Ende 2017 vereinbarten Volumensteigerung beliefern könne. Zudem habe der Analyst seine Annahmen für Velphoro (GJ19: von CHF 117 Mio. auf CHF 145 Mio.) angehoben. Grund sei das gute Wachstum in den USA aufgrund der Aktualisierung der KDIGO-Richtlinien 2017, die die Anwendung von kalziumfreien Phosphatbindern zur Kontrolle des Phosphatspiegels bei Patienten mit Nierenerkrankung empfehlen würden. Schließlich habe der Analyst seine Schätzungen für Retacrit gesenkt (GJ19: von CHF 34 Mio. auf CHF 8,6 Mio.). Das Arzneimittel leide darunter, dass es nicht in Multidosis-Fläschchen angeboten werde.Der Analyst habe seine Annahme für die EBIT-Marge im GJ19 von 17,8% auf 17,9% angehoben, da sich die Profitabilität in H1 unerwartet leicht verbessert habe. Zudem habe er seine Schätzung für die EBIT-Marge in den Folgejahren erhöht, da eine Verlagerung weg von Produkten mit niedrigerer Bruttomarge eintreten werde, sobald die Patente für Velphoro und Mircera auslaufen würden.H1 sei ein gutes erstes Halbjahr gewesen, und der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben korrigieren werde. Er sei daher zuversichtlich, dass die derzeit anvisierten Werte für Umsatz- und EBITDA-Wachstum von über 15% bzw. 25 bis 30% nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen würden (VontE: 20% bzw. 42%). Dadurch erhöhe sich auch sein verwässertes EPS für GJ 2019 von CHF 2,52 auf CHF 2,81 und sein verwässertes Kern-EPS von CHF 4,58 auf CHF 4,98.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie: