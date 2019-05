Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

136,40 CHF -2,22% (31.05.2019, 11:39)



Börse Stuttgart-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

122,20 EUR -1,85% (31.05.2019, 10:55)



ISIN Vifor Pharma-Aktie:

CH0364749348



WKN Vifor Pharma-Aktie:

A2DRZ4



Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

G2AA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

VIFN1



Kurzprofil Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen. Die Vifor Pharma Gruppe will Patienten mit schweren und chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt dabei helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte für eine optimale Patientenversorgung. Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com. (31.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).Cara Therapeutics habe positive Daten von der zulassungsrelevanten US-Studie KALM-1 mit Korsuva bei Dialysepatienten mit mittelschwerer bis schwerer CKD-aP gemeldet.KALM-1-Daten: Statistisch signifikante Verbesserung des Anteils an Patienten mit einer Reduktion von ≥3 Punkten (prim. Endpunkt, p=0.000019) oder ≥4 Punkten (sekund. Endpunkt, p=0.000032) bei der durchschnittlich NRS-Rate (schlimmste Juckreizintensität) ggü. der Plazebo-Gruppe. Korsuva-Injektionen seien gut vertragen worden, wobei ähnliche (schwere) unerwünschte Ereignissen sowohl in der Korsuva- als auch in der PlazeboGruppe aufgetreten seien.Nächste Schritte: Cara erwarte Daten aus der zweiten Phase-3-KALM-2-Studie (global) im 2H19 und plane, die Zulassung danach zu erreichen.Korsuva: Korsuva sei ein erstklassiger Kappa-Opioidrezeptor-Agonist, der das periphere Nervensystem des Körpers anvisiere.Die Eckdaten von KALM-1 seien überzeugend, sodass Schneider seine Risikoanpassung für Korsuva von 40% auf 30% reduziere. Andere Anpassungen seines Korsuva-Modells seien derzeit nicht angezeigt, da der Analyst nun die Ergebnisse der weltweiten KALM-2-Studie abwarten müsse (VontE: Ende 2019E). Seine lizenzbereinigte Schätzung zum Spitzenumsatz von CHF 160 Mio. (nicht risikobereinigt) bleibe daher unverändert.Da unsere Risikoanpassung von 40% auf 30% sinkt, erhöht sich unser Kursziel auf CHF 141 (bisher CHF 140); das Hold Rating wird beibehalten, so Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research. (Analyse vom 31.05.2019)