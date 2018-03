Seit 2003 sei Berkshire Hathaway Eigentümer von Clayton Homes, einem Hausbauer mit nationaler Reichweite, der sich traditionell auf Fertighäuser konzentriert habe. Da der Wohnungsmarkt immer noch gut laufe, habe das Unternehmen viele Übernahmen vorgenommen, um seinen Aktionsradius zu erweitern und sein Engagement im traditionellen Wohnungsbau zu erhöhen. Mit dem Kauf von Oakwood Homes in Colorado und Harris Doyle in Birmingham werde Clayton große Zuwächse beim Verkauf von Häusern verzeichnen, die vor Ort gebaut würden.



2. Shaw Industries



Berkshire sei seit 2002 im Besitz von Shaw Industries, einem Unternehmen, das sich auf Bodenbeläge spezialisiert habe. Im Jahr 2000 habe das Unternehmen zunächst einen Anteil von mehr als 80 Prozent an Shaw, bevor Buffett den Rest weniger als zwei Jahre später gekauft habe. Shaw habe seine starke Position in der Bodenbelagsindustrie genutzt, um sein Geschäft auszubauen - und der Kauf von U.S. Floors Ende 2016 habe das Geschäft in den Bereich luxuriöse Vinylfliesen erweitert. Buffett habe das Management-Team von U.S. Floors gelobt, das dazu beigetragen habe, den Umsatz 2017 um 40 Prozent zu steigern, und den Deal auf die Bemühungen von Shaw-CEO Vance Bell zurückgeführt.



3. Home Services



Buffett habe eingeräumt, dass er anfangs nicht gedacht habe, dass der Immobilienmakler Home Services einen wahre Wachstumsstory schreiben würde. Doch der Makler sei in den letzten 20 Jahren stark gewachsen und habe einen großen Schritt in Richtung des bestehenden Branchenführers gemacht. Home Services habe Long und Foster gekauft, die Nummer drei am Markt, Houlihan Lawrence und das Brokerage-Geschäft von Gloria Nilson, wodurch die Zahl der Makler um mehr als 40 Prozent auf fast 41.000 gestiegen sei. Der Name Berkshire Hathaway verleihe Immobilien, die in der Maklerliste aufgeführt seien, Prestige - und das sei ein gutes Zeichen für weiteres Wachstum in einer stark fragmentierten Branche. Zuletzt habe das Unternehmen seine Fühler im deutschen Immobilienmarkt ausgestreckt.



4. Precision Castparts



Precision Castparts sei eines der neuesten Unternehmen im Berkshire-Imperium. Buffett habe es 2015 für 37 Milliarden US-Dollar gekauft. Precision-CEO Mark Donegan habe den deutschen Hersteller Wilhelm Schultz im Vorjahr auf seine Einkaufsliste gesetzt. Mit diesem Schritt habe Precision sein Engagement für korrosionsbeständige Armaturen, Rohrleitungssysteme und verwandte Komponenten in einer Zeit erweitert, in der die steigende Industrietätigkeit eine langfristige Nachfrage verspreche. (Ausgabe vom 19.03.2018) (20.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Warren Buffett ist immer auf der Suche nach guten Angeboten, so die Experten von "FONDS professionell".Ein großer Teil des langfristigen Erfolgs des "Orakels von Omaha" sei auf die großen Übernahmen zurückzuführen, die seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway getätigt habe.Große Unternehmen zu finden, die den hohen Standards von Buffett entsprechen würden, sei in letzter Zeit schwierig gewesen. Aber die Art und Weise, wie das Investmentgenie die verschiedenen Geschäftsbereiche von Berkshire operieren lasse, biete zusätzliche Wachstumschancen. Wie er in seinem jährlichen Aktionärsbrief erläutert habe, wirke sich der Kauf eines Tochterfirma positiv auf das gesamte Mutterunternehmen aus.Beinahe jeder Finanzprofi kenne zwar Buffetts größte Investments, wie beispielsweise seine Beteiligungen an Apple, Coca Cola, American Express oder an den US-Großbanken Wells Fargo und Bank of America. Doch im Berkshire-Anlageuniversum befänden sich noch eine Reihe von hochkarätigen Unternehmen, von denen bisher nur die Wenigsten gewusst hätten. Das Anlegerportal "The Motley Fool" stelle vier lukrative Beispiele vor: