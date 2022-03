12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa.



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe die wichtigsten Zahlen für das GJ 21, welche den Ausblick und Erwartungen übertroffen hätten, bereits vor zwei Wochen angekündigt. Somit sei das positive Überraschungspotenzial der heutigen Veröffentlichung etwas reduziert worden. Die gebuchten Bruttoprämien hätten sich auf EUR 11 Mrd. belaufen, was einem Wachstum von ca. 6,8% im vierten Quartal entspreche, das zwar immer noch stark sei, aber leicht unter der Dynamik von Q2 und Q3 (8,4% bzw. 8,7%) liege. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe sich auf 94,2% belaufen, bei einer sehr starken Schadenquote von nur 61,5% (GJ 20: 62,8%, Q1-3 21: 63,2%). Dies sei durch eine geringere Schadenhäufigkeit während der Lockdowns unterstützt worden. Die Erträge aus Kapitalanlagen hätten mit EUR 607 Mio. unter den Erwartungen gelegen, was auf höhere sonstige Aufwendungen zurückzuführen sei. All diese Faktoren hätten zu einem EBT von EUR 511,3 Mio. geführt, das die Prognose von EUR 450-500 Mio. übertroffen habe (Q4: EBT von EUR 135,2 Mio., ca. 8% über dem Durchschnitt der Vorquartale).Die Dividende von EUR 1,25 je Aktie liege über dem Konsens (EUR 1,16) und den Analystenschätzungen (EUR 1,20). Der vorläufige Solvabilitätskoeffizient betrage 250% und liege damit leicht unter dem Niveau von 267% in H1 21.Die VIG habe keinen Ausblick für das GJ 22 veröffentlicht, da das Jahr bisher von erheblicher Unsicherheit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, die Pandemie und die steigende Inflation geprägt sei, was zu erhöhten Risiken führe. Die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 seien unmöglich zu quantifizieren. Das Unternehmen erkläre lediglich, dass es "eine positive operative Performance anstrebt".Die VIG erwirtschafte ca. 0,9%, bzw. EUR 100 Mio. (GJ 20) der gebuchten Bruttoprämien und ca. EUR 10 Mio. des PBT in der Ukraine. Auf der Aktivseite sei die Vienna Insurance Group mit EUR 210 Mio. in Russland (EUR 44 Mio. Staatsanleihen, EUR 113 Mio. Unternehmensanleihen) und mit EUR 60 Mio. in der Ukraine (EUR 41 Mio. Staatsanleihen) engagiert, was ca. 1% des Investmentportfolios entspreche. Der Nettoinventarwert in der Ukraine belaufe sich auf EUR 55 Mio., in Russland sei das Unternehmen nicht aktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.