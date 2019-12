Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der zuletzt zu beobachtenden Aufwärtsentwicklung der Aktienkurse wurde für die dominierenden politischen und wirtschaftlichen Themen mehr und mehr ein positives Szenario eingepreist, so Thorsten Strauss von der NORD/LB.Derzeit scheinen die Annahmen für die Entwicklung der Unternehmensgewinne im kommenden Jahr, die einen Anstieg im unteren zweistelligen Prozentbereich unterstellen, angesichts der konjunkturellen Perspektiven recht optimistisch, so die Analysten der NORD/LB. Mit Veröffentlichung der Jahresabschlüsse der Unternehmen für 2019 in den Monaten Januar bis März, wenn die Firmen auch ihre Ausblicke für das Jahr 2020 geben würden, dürften die Gewinnschätzungen einer ernsthaften Überprüfung unterzogen werden. Sollte es dabei zu umfangreicheren Abwärtsrevisionen kommen, hätten sich die bereits jetzt überdurchschnittlich hohen Bewertungen nicht mehr aufrechterhalten lassen.Dann sei zu bedenken, dass die wichtigsten Notenbanken zwar ihren lockeren geldpolitischen Kurs aller Voraussicht nach fortsetzen würden und damit tendenziell weiter die Anlage in Aktien stützen würden, das Potenzial für neue Impulse durch die Geldpolitik jedoch beschränkt sei. Eine Frage sei dabei, inwieweit die neue EZB-Chefin Christine Lagarde die Politik ihres Vorgängers Draghi fortführe. Grundsätzlich herrsche unter den Beobachtern Einvernehmen darüber, dass es unter ihrer Führung zunächst keine gravierenden Veränderungen geben werde. (Ausgabe 51 vom 16.12.2019) (16.12.2019/ac/a/m)