Hamburg (www.aktiencheck.de) - In Europa schauen derzeit alle gebannt nach Großbritannien - alles dreht sich derzeit um den Brexit, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Das Blatt für oder gegen einen ungeregelten Austritt des Königreiches wechselet derzeit täglich. Aufgrund der Unberechenbarkeit dieses politischen Prozesses könnten nur Wahrscheinlichkeiten, aber keine Fakten berichtet würden. Dabei hätte ein - noch immer möglicher - ungeregelter Brexit Ende Oktober definitiv heftige Auswirkungen auf die Konjunktur und die Kapitalmärkte. Für die ohnehin leidgeprüfte kontinentaleuropäische Autoindustrie würde das bedeuten, dass beispielsweise gut 10 Prozent aller Auslieferungen im Falle eines ungeregelten Brexit mit deutlich höheren Zöllen belastet würden. Dieses Szenario scheine an den Kapitalmärkten jedoch derzeit nicht eingepreist zu sein. Die meisten Anleger würden weiter auf ein Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien hoffen. Vor diesem Hintergrund dürften die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden volkswirtschaftlichen Daten in den Hintergrund rücken. Mit den Schätzungen der aktuellen Markit-Einkaufsmanagerindices für die USA, Deutschland und die Eurozone, dem ifo-Geschäftsklimaindex und dem GfK-Konsumklimaindex stünden allerdings wichtige Indikatoren für die globale Konjunktur auf der Agenda. Die letzte EZB-Sitzung des scheidenden Präsidenten Mario Draghi hingegen dürfte kaum für Impulse sorgen. (22.10.2019/ac/a/m)



