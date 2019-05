London (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang 2019 hat sich der Ausblick für Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) stark verändert, so die Experten von WisdomTree.



Zum einen habe die US-Notenbank Federal Reserve mit ihrem Zinskurs für 2019 eine komplette Kehrtwende hingelegt und vor Kurzem bekannt gegeben, dass in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr geplant seien. Zum anderen seien die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen aufgrund der Sorge um das US-Wachstum deutlich gefallen. In der Zwischenzeit habe sich hingegen die Marktpositionierung in Gold-Futures stark erholt, die sich im vierten Quartal 2018 noch auf einem niedrigen Niveau befunden habe.



Gold selbst habe im ersten Quartal 2019 eine Achterbahnfahrt erlebt: Mitte Februar sei der Preis, der sich Ende 2018 noch auf 1.280 USD/Unze belaufen habe, auf 1.350 USD/Unze nach oben geschossen, sei gegen Ende Februar jedoch wieder rückläufig gewesen und habe das Quartal auf einem Stand von 1.290 USD/Unze beendet. (06.05.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



