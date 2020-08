Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (11.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Im starken Marktumfeld könne die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas am Dienstag besonders stark zulegen. Der Weltmarktführer traue sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal wieder eine Prognose zu und übertreffe damit die Erwartungen der Analysten. Im Sog von Vestas würden die Wettbewerber Nordex und Siemens Gamesa ebenfalls wieder zulegen.Im zweiten Quartal habe Vestas den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um satte 67 Prozent auf 3,54 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte EBIT sei jedoch um fast drei Viertel auf 34 Millionen Euro eingebrochen, die Marge sei von 6,0 auf 1,0 Prozent gesunken. Grund dafür seien außerordentliche Rückstellungen für Garantiefälle bei bereits installierten Anlagen gewesen. Unter dem Strich habe Vestas deshalb wie im ersten Quartal erneut einen Verlust hinnehmen müssen. Dieser sei mit fünf Millionen Euro aber gering ausgefallen.Die Auftragsbücher der Dänen seien derweil weiter prall gefüllt. Aufträge und Serviceverträge hätten sich Ende Juni auf 35,1 Milliarden Euro summiert - 3,6 Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr.Mit der Prognose setze Vestas ein starkes Zeichen. Die Auftragseingänge würden ohnehin stimmen. Im dritten Quartal dürfte zudem die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelingen.Die Vestas-Aktie bleibt der Favorit des "Aktionär" in der Windbranche, so Maximilian Völkl.Wer es spekulativer möge, könne auch auf den deutschen Wettbewerber Nordex setzen. Hier würden am Donnerstag, 13. August, die Zahlen folgen. Allerdings sei der SDAX-Konzern bereits vor der Pandemie nicht profitabel gewesen. Ob der Turnaround in den kommenden Monaten gelinge, bleibe fraglich. Sollte es so kommen, wäre allerdings eine starke Kursrally möglich. (Analyse vom 11.08.2020)