Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

21,80 EUR -2,02% (08.02.2022, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

21,83 EUR -2,11% (08.02.2022, 10:54)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (08.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Die Talfahrt der Windturbinenbauer spitze sich immer weiter zu. Angesichts der anhaltend hohen Inflation sei kurzfristig keine Besserung des Margenproblems in Sicht. Auch der dänische Konzern Vestas leide unter dieser Entwicklung.Nach den schwachen Zahlen zuletzt würden immer mehr Analysten ihre Kursziele senken. Das komme an der Börse nicht gut an. Die Vestas-Aktie steuere deshalb auf ein neues 52-Wochen-Tief zu. Lediglich am Tag der Zahleneröffnung, als sie sehr schwach in den Handel gestartet sei, ehe sie nach oben gedreht habe, habe es zuletzt niedrigere Kurse gegeben.Schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Die hohen Kosten für wichtige Vorprodukte würden weiter auf die Profitabilität drücken. Erst wenn hier die Trendwende gelinge, sei die Windbranche wieder ein Investment wert. Aktuell gelte: Finger weg, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: