Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (27.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden Windkraftaktien am Mittwoch stark unter Druck geraten. Die Turbinenbauer Nordex und Vestas sowie der Weltmarktführer für Offshore-Windparks, Orsted, würden allesamt rund zehn Prozent verlieren. Anleger würden sich nun fragen, ob dies nur eine Verschnaufpause nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate oder das Ende der Rally sei.Für Ernüchterung in der Branche würden schwache Zahlen zum Windkraft-Ausbau in Deutschland vom Dienstag sorgen. So seien 2020 laut Zahlen der Deutschen WindGuard nur 420 Windanlagen an Land mit einer Leistung von 1,43 Gigawatt neu dazugekommen. Das seien zwar 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Branche spreche dennoch von einem Schneckentempo beim Ausbau. Vonseiten der Politik müsse mehr getan werden.Die Probleme in Deutschland seien jedoch lange bekannt. Verantwortlich für den Kurssturz seien die Zahlen nicht. Vielmehr lasse sich ein branchenübergreifender Abverkauf bei Green-Tech-Aktien feststellen. Egal, ob Wasserstoff-Pure-Player, Windaktien oder Solartitel - durch die Bank würden die Papiere massiv verlieren. Doch Anleger sollten deshalb nicht in Panik geraten. In den vergangenen Wochen seien viele Aktien heiß gelaufen, eine Korrektur sei da nicht ungesund - solange sich der Abverkauf in Grenzen halte.Nordex, Vestas und Orsted bleiben auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)