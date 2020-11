Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (30.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursanstieg springe das Papier des Turbinenbauers am Montag auf ein neues Allzeithoch. Schwung verleihe eine neue Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux. Darüber hinaus habe die EU-Kommission den 709 Mio. Euro schweren Deal mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) genehmigt.Die Analysten von Kepler Cheuvreux hätten die Vestas-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 905 auf 1.380 Dänische Kronen angepasst. Das seien umgerechnet etwa 185,50 Euro - knapp zehn Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Die EU-Kommission habe Vestas derweil zugestanden, den 50-Prozent-Anteil von MHI am gemeinsamen Joint Venture MHI Vestas Offshore zu übernehmen. Noch vor Jahresende solle der Deal nun über den Tisch gehen. "Mit der heutigen Genehmigung der Transaktion sind wir einen Schritt näher daran, Offshore-Wind wieder zurück in der Vestas-Familie zu begrüßen", so CEO Henrik Andersen.Der MHI-Deal sei positiv. An der Börse bleibe das Umfeld für grüne Aktien zudem gut. Auch nach dem neuen Allzeithoch sollte der Höhenflug der Vestas-Aktie noch nicht vorbei sein. Seit der Neuempfehlung des AKTIONÄR im Mai stehe bereits ein sattes Plus von 105 Prozent zu Buche.Anleger sollten die Gewinne bei der Vestas-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" (Analyse vom 30.11.2020)