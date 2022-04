Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

12,628 EUR +12,29% (12.04.2022, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Veru-Aktie:

12,28 USD +182,30% (11.04.2022, 22:00)



ISIN Veru-Aktie:

US92536C1036



WKN Veru-Aktie:

A2DV3C



Ticker-Symbol Veru-Aktie:

FMW



NASDAQ-Ticker-Symbol Veru-Aktie:

VERU



Kurzprofil Veru Inc.:



Veru Inc. Aktie (ISIN: US92536C1036, WKN: A2DV3C, Ticker-Symbol: FMW, NASDAQ-Ticker-Symbol: VERU) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der Onkologie. Die Gesellschaft mit Sitz in Miami (US-Bundesstaat Florida) konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Brust- und Prostatakrebs. (12.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veru-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Veru-Aktie (ISIN: US92536C1036, WKN: A2DV3C, Ticker-Symbol: FMW, NASDAQ-Ticker-Symbol: VERU) unter die Lupe.Die Pharma-Riesen Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hätten in Zeiten der Pandemie mit der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 für Furore gesorgt. Aber auch zahlreiche kleinere Unternehmen würden sich an interessanten Ansätzen versuchen - wie die Biotech-Gesellschaft Veru (ISIN:, WKN:, Ticker-Symbol:, NASDAQ-Ticker-Symbol:). Ein Spätphasen-Erfolg zu einem potenziellen Corona-Mittel habe Anleger zu Wochenbeginn in Ekstase versetzt.An der Tech-Börse NADAQ seien die Anteile von Veru am Montag um gut 182% auf 12,28 USD nach oben geschossen. Hintergrund: Ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee empfehle einstimmig den vorzeitigen Abbruch der klinischen Phase-3-Studie mit Sabizabulin zur Behandlung von hospitalisierten Covid-19-Patienten mit hohem ARDS-Risiko aufgrund des überwältigenden Nachweises der Wirksamkeit, habe das Unternehmen erklärt.Veru habe demnach eine "statistisch signifikante und klinisch bedeutsame" Verringerung der Todesfälle um 55% im Vergleich zum Placebo beobachtet. Die Substanz Sabizabulin habe demnach eine gute Verträglichkeit und ein ähnliches Sicherheitsprofil wie ein Placebo gezeigt. Veru wolle sich mit der US-Gesundheitsbehörde FDA treffen, um eine Notfallzulassung zu beantragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Veru-Aktie: