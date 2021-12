LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Das Urvertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft: Es impliziert, sich trotz unterschiedlicher Wertvorstellungen vertragslos aufeinander oder auf den Staat zu verlassen, so Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bei Triodos Investment Management.In den meisten westlichen Ländern würden diese unterschiedlichen Bedeutungen von Vertrauen oft verwischt. Dabei würden relativ stabile Demokratien von stabilen Gruppen getragen, die einander und ihren Institutionen vertrauen würden. In Gesellschaften mit großen sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden sei das Vertrauen zueinander nachweislich geringer. Mehr Ungleichheit führe oft zu Korruption oder weniger offensichtlich zu einer großunternehmensfreundlichen Politik auf Kosten der einfachen Leute. In jedem Fall führe Ungleichheit zu unterschiedlichen Interessen und weniger Verbundenheit.Da allgemein klargeworden ist, dass unser derzeitiges System sowohl die ökologischen als auch die sozialen Grenzen unseres Planeten überschreitet, müssen wir es dringend umgestalten, um es nachhaltiger und integrativer zu machen, so die Experten von Triodos Investment Management. Dabei bilde Vertrauen ein wesentliches Element eines jeden Umbruchs oder jeder Transformation: Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in die Tatsache, dass der Wandel eine bessere Zukunft für alle bringe. Letztlich gehe es dabei nicht so sehr um rationale Zahlen, sondern vielmehr um Vertrauensvorstellungen, die Menschen zu einer nachhaltigeren Gesellschaft führen könnten. (03.12.2021/ac/a/m)