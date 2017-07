Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

135,69 Euro -2,12% (20.07.2017, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 158,90 -0,49% (20.07.2017, 17:48)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.

(20.07.2017/ac/a/n)

Philadelphia (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Debjit Chattopadhyay von Janney Capital Markets:Debjit Chattopadhyay, Aktienanalyst vom Investmenthaus Janney Capital Markets, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nunmehr zu kaufen.Die Phase 2-Daten von Vertex Pharmaceuticals Inc. zur Dreifach-Kombinationstherapie in der Indikation zystische Fibrose seien sogar weitaus besser ausgefallen als es die größten Optimisten angenommen hätten.Die Analysten von Janney Capital Markets bezeichnen Vertex Pharmaceuticals als logischste Large Cap-Ziel für M&A-Aktivitäten.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Janney Capital Markets das Rating von "neutral" auf "buy" hoch und veranschlagen einen Fair Value von 190,00 USD.